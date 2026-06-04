Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая заявила о необходимости реформ в сфере диспансеризации населения. Такое мнение она высказала на Петербургском международном экономическом форуме.

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Яровая подчеркнула, что "диспансеризация должна быть реальной диагностикой, а не отметкой в карте". Проверка здоровья обязана давать возможность "человеку узнать о себе то, что он пока еще не чувствует", добавила депутат.

Необходимо, чтобы "это было по-настоящему глубокое исследование организма", уверена она.

В этом поможет сокращение бумажной работы.

«Информационные технологии, когда врач должен вносить много информации в компьютер, не должны отбирать время от общения с пациентом, — считает вице-спикер. — Поэтому мы должны делать новые шаги в развитие системы в пользу пациента».

Депутат также заявила, что необходимо развивать формат выездной диспансеризации.

«Поскольку при существующем дефиците кадров нам необходимо обеспечить доступность и качество медицинской помощи в самых удаленных поселках», — объяснила Яровая.

Важны и мобильные школьные диагностические комплексы, сказала она.

«Потому что вопрос ранней диагностики и выявления заболеваний — это вопрос номер один», — добавила парламентарий.

Вице-спикер Госдумы, кроме того, предлагает правительству РФ подписать со странами-партнерами международные регламенты телемедицинских консультаций.