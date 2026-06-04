В России намерены снизить смертность от болезней сердца

В Нижегородской области утвердили региональную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2023 года. Соответствующее Постановление регионального правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

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Целью программы является доступность диагностики, профилактики и лечения болезней системы кровообращения. Документ предполагает разработку комплекса мер по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с подобными заболеваниями, внедрение новых клинических рекомендаций и протоколов лечения для таких больных, организацию системы внутреннего контроля качества медпомощи и реализацию льготного обеспечения лекарствами для пациентов с высоким риском для профилактики у них рецидивов.

Отдельный пункт касается совершенствования системы оказания скорой помощи при болезнях системы кровообращения. Отмечается, что медицинские бригады перейдут с аналоговой связи на цифровой DRM формат.

В совокупности план мероприятий позволит увеличить в 2,5 раза к 2030 году число пациентов с уже поставленными диагнозами, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий. Также принятые меры повысят число высокотехнологичных медицинских вмешательств при инфарктах и инсультах и снизят летальность от таких болезней в целом до 450 случаев на 100 тысяч населения.

Региональная программа разработана в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Согласно статистическим данным, содержащимся в документе, сейчас в области болезни системы кровообращения составляют наибольшую долю и занимают первое место в структуре смертности. Так, в 2023 году от них умерло 54,2 процента населения. Из этого количества от ишемической болезни сердца — более 50 процентов, от цереброваскулярных заболеваний — более 20 процентов.