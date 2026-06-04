Стартует программа поддержки женщин с агрессивной формой рака молочной железы

Женщины с одним из самых опасных и агрессивных видов рака — тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) — получат возможность иммунотерапии новым лекарством. Об этом было объявлено на полях Петербургского международного экономического форума.

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Речь идет об инновационном препарате с действующим веществом камрелизумаб ("Арейма"), способном повысить шансы на излечение, а в некоторых случаях остановить развитие болезни еще до хирургического вмешательства, помогая избежать операции. О запуске программы помощи пациенткам с ТНРМЖ в рамках ПМЭФ-2026 объявил президент биофармацевтической компании "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.

Тройной негативный рак молочной железы — это одна из самых опасных форм рака груди. В России ею ежегодно заболевает от 8,5 до 12,7 тысячи женщин.

«Применение камрелизумаба станет первой доступной иммунотерапией этого особо тяжелого онкологического заболевания», — подчеркнул Цыферов.

Он сообщил, что компания запустила производство полного цикла инновационного препарата и готова предоставлять его пациенткам до того, как новый вид терапии будет официально включен в систему госфинансирования.

«Почему это так важно? Потому что как раз это заболевание, трижды негативный рак молочной железы, к сожалению, затрагивает в первую очередь молодых, активных женщин. Средний возраст пациентки — 45 лет», — отметил Михаил Цыферов.

Ключевая тактика лечения таких пациенток, повышающая шансы на успех, — неоадъювантная терапия, то есть курс лекарств до операции. Если начать иммунотерапию вовремя, можно резко снизить риск прогрессирования опухоли, а во многих случаях даже обойтись без хирургии. Это особенно важно для молодых женщин, которые хотят сохранить не только здоровье, но и качество жизни, и привлекательность. Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA, показали, что добавление камрелизумаба к стандартной химиотерапии увеличивает частоту достижения полного патоморфологического ответа (проще говоря, исчезновения опухоли) с 44,7% до 56,8%. Эксперты провели клинико-экономическое моделирование и подсчитали, что такая терапия способна спасти от преждевременной смерти 648 россиянок ежегодно.

Онкологи называют новую схему лечения обнадеживающей. Совет экспертов RUSSСO (Российское общество клинической онкологии) единогласно поддержал включение инновационного препарата в клинические рекомендации по лечению ТНРМЖ.

«Этот вид рака — заболевание с особо агрессивным течением и высоким риском рецидива, распространенное у женщин до 50 лет. Неоадъювантная терапия с применением камрелизумаба открывает новые возможности для предотвращения метастатического прогрессирования болезни», — подтверждает завкафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медизделий Сеченовского университета, доктор фармацевтических наук Василий Ряженов.

Препарат уже хорошо зарекомендовал себя на международном и российском рынке при лечении рака пищевода, носоглотки и легкого. Он воздействует на иммунную систему, возвращая ей способность распознавать и уничтожать раковые клетки не только в очаге заболевания, но и по всему организму, тем самым предупреждая метастазирование. И он уже производится в России.

«Две недели назад мы запустили его производство на нашем предприятии в Московской области. В проекте участвует Центр имени Гамалеи, что позволило осуществить производство по полному циклу с отечественной фармсубстанцией», — сообщил Михаил Цыферов.

По его словам, уже в августе ожидается официальное расширение показаний к применению препарата, поскольку он подан на регистрацию для применения при ТНРМЖ.

Однако от регистрации до включения инновационного лекарства в клиническую практику обычно проходят годы. Чтобы иммунотерапия стала доступна пациенткам уже в ближайшее время, фармпроизводитель запускает программу поддержки.

Как пояснил Цыферов, лекарство будет предоставляться в больницах по назначению врачебной комиссии — с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Дело в том, что терапия показана не при любом раке груди, и решение в каждом конкретном случае принимают специалисты.

Почему этот проект называют социально значимым? Потому что он возвращает женщинам будущее. Пациентка, победившая болезнь, может работать, воспитывать детей — жить полноценной жизнью.

«Ранняя диагностика этого типа заболевания позволяет иметь очень хорошие шансы на излечение. Мы надеемся, что иммунотерапия позволит улучшить этот показатель еще на треть. Это большой прорыв — мы сможем предотвратить треть отдаленных смертей», — подчеркнул Цыферов.

Плюсом проекта является и экономическая сторона. Стандартная химиотерапия при ТНРМЖ эффективна далеко не всегда. Если болезнь продолжает прогрессировать, лечение на поздних стадиях обходится государству в колоссальные суммы — от 4,8 до 7,2 миллиона рублей на каждую пациентку. Курс же нового препарата на предоперационном этапе стоит около 1,8 миллиона рублей, полный цикл терапии — примерно 3,9-4 миллиона. Разница очевидна. По оценкам экспертов, предотвращение метастазирования с помощью нового подхода поможет сэкономить бюджету от 3,1 до 4,7 миллиарда рублей в расчете на когорту пациенток за пять лет. Кроме того, терапия сокращает потери ВВП — в среднем на 2,44 миллиона рублей на каждую вылеченную женщину.

Важно и то, что "Арейму" полностью производят в России, из отечественного сырья. Это значит, что лечение не зависит от международных поставок, санкций и сложностей с логистикой. Импортозамещение в действии поможет надежно обеспечить российских пациенток эффективным лечением.