Мурашко заявил о потери 3,5 трлн рублей в год из-за неинфекционных заболеваний

Сфера здравоохранения напрямую влияет на экономический потенциал России: экономические потери только от хронических неинфекционных заболеваний составляют почти 3,5 триллиона рублей ежегодно. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

© РИА Новости

«Тот ущерб, который сегодня приносят неинфекционные заболевания, исчисляется понятными всем цифрами, — сказал министр. — Экономические потери только от хронических неинфекционных заболеваний могут составлять почти 3,5 триллиона рублей ежегодно».

Он пояснил, что экономика и здоровьесбережение являются почти взаимосвязанными вещами, так как здравоохранение обеспечивает не только "само по себе здоровье", но и развитие экономического потенциала страны.

По словам Мурашко, российским властям следует в качестве инвестиции поддерживать здоровье трудоспособного гражданина и помогать сохранить его активность. Трудоспособный человек — это основа экономики, заключил глава министерства.