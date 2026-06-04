Стало известно, сколько россиян каждый день едят сладкое

50% россиян ежедневно едят сладости, а 23% — колбасы и соленую пищу в избытке. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе сессии ПМЭФ "Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета".

© ТАСС

«Теперь, говоря о текущей ситуации тревожных данных, в первую очередь 50% ежедневно потребляют кондитерские изделия, 23% — колбасы, избыток соли, избыток сахара, который сегодня закрепился уже в объемах потребления», — сказал он.

Глава ведомства констатировал рост ожирения среди взрослых. По его словам, в обновленную номенклатуру медицинских должностей были включены нутрициологи именно из-за запроса на профессионалов в сфере питания. Мурашко подчеркнул, что важно отличать специалистов от непрофессионалов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.