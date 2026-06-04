Врачи впервые удалили увеличенные в постсоветское время ягодицы

Врачи впервые удалили россиянке (имя и фамилия не раскрываются) увеличенные во времена СССР ягодицы из-за проблемы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

66-летняя женщина решилась на коррекцию тела в 1993 году, однако спустя 30 лет ягодицы стали бесформенными и приносили ей дискомфорт.

Так, при сидении обладательница бразильских ягодиц стала испытывать боль из-за мигрировавшего в поясницу геля. Вследствие этого материал растекался по стулу, сформировавшись в бугры под кожей. В результате пациентка была вынуждена перенести три операции, чтобы убрать неудачные последствия.

Известно, что в постсоветское время ягодицы увеличивали с помощью уколов с полиакриламидным гелем, который сейчас в некоторых странах запрещен. Из-за непредсказуемых последствий специалисты называли материал «миной замедленного действия». При этом восстанавливаться советовали с помощью отказа от сидения в течение недели и массажей.

В июле 2025 года был назван мерзкий побочный эффект увеличения ягодиц. Пластический хирург Эрик Андерсон объяснил, что в редких случаях последствием процедуры является неприятный запах.