У россиянина из шеи выросла «вторая голова»

В Екатеринбурге мужчина девять месяцев не обращал внимания на безобидную шишку на шее, так как она не болела и не мешала.

Поводом для беспокойства стало то, что родинка на шее будто переместилась выше. Оказалось, что кожу сместила растущая опухоль. Хирурги диагностировали редкую злокачественную опухоль — липосаркому шеи.

Новообразование стремительно росло и достигло 15,5 см в длину, около 9 см в ширину и веса более 2 кг. Оно стало размером с голову. Оперирующий хирург СООД Самир Гарибов отметил, что на его памяти это первая липосаркома шеи такого размера. К моменту операции опухоль проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, «целилась» в позвоночник и магистральные сосуды, питающие головной мозг, пишет АиФ.

В Минздраве Свердловской области предупредили, что ещё немного, и опухоль могла бы привести к инсульту, нарушению движений и чувствительности.

Хирургам понадобилось 2 часа, чтобы удалить липосаркому. Операция прошла успешно.

Напомним, ранее в Екатеринбурге врачи спасли 26-летнего хоккеиста с тромбоэмболией легочной артерии — тромб образовался после 12-часового перелета.