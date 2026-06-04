Минздрав разрешил провести клиническое исследование вакцины от вируса денге

Минздрав РФ выдал разрешение на клиническое исследование I-II фазы вакцины для профилактики лихорадки, которая вызывается вирусом денге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования I-II фазы вакцины для профилактики лихорадки, вызываемой вирусом денге. Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации (г. Москва и г. Ярославль)", - говорится в сообщении.

Вакцина должна будет профилактировать инфекцию, вызываемую вирусом денге, и резко снизить уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах.

Препарат разработан ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА России.