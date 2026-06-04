Врач назвала регионы России с наибольшим числом случаев хантавируса

Хантавирусная инфекция наиболее часто встречается в ряде регионов Приволжья, где заболевание считается эндемичным и хорошо изученным. Об этом РИА Новости сообщила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова.

По ее словам, в России хантавирусная инфекция чаще всего протекает в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях.

Минакова пояснила, что для этих территорий болезнь является характерной и хорошо известной врачам. Благодаря накопленному опыту специалисты своевременно распознают заболевание по клинической картине, подтверждают диагноз лабораторно и назначают необходимое лечение.

По словам инфекциониста, пациентам проводится противовирусная и симптоматическая терапия, а в большинстве случаев заболевание заканчивается выздоровлением.

Вспышка хантавируса произошла весной на борту судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По данным СМИ, троих заболевших спасти не удалось. После прибытия к Канарским островам пассажиров эвакуировали, а судно с членами экипажа направилось в Роттердам.

Ранее в Испании выявили новый случай хантавируса.