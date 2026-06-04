В Роспотребнадзоре рассказали, как за границей не заразиться Эболой

Соблюдение правил личной гигиены и отказ от контактов с животными в поездках помогут российским туристам избежать заражения вирусом Эбола, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Об этом Пшеничная рассказала РИА Новости.

По её словам, в неблагополучных по эпидобстановке странах необходимо регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой, избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а также исключить контакты с животными.

При появлении после возвращения в Россию таких симптомов, как лихорадка, головная и мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея или сыпь, нужно немедленно обратиться к врачу.

«Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респираторных инфекций. Заболевание передаётся контактным путём при тесном прямом контакте с заболевшим человеком с выраженной симптоматикой и его биологическими жидкостями», — подчеркнула она.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.

1 июня Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в стране достигло 282.