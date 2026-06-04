Медики провели уникальную операцию и спасли зрение ребенку после травмы

Медики провели уникальную операцию: кого спасли
Команда врачей Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке сохранила зрение 12-летней девочке, получившей тяжёлую травму глаза. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Приморья.
Ребёнок пострадал из-за неосторожного обращения со светошумовым патроном. На момент поступления зрение поражённого глаза сохранялось лишь на 10%.
У пострадавшей диагностировали контузию глаза, повреждение роговицы, отёк сетчатки и другие последствия травмы.
Специалисты отделений челюстно-лицевой хирургии и офтальмологического травмпункта удалили множественные инородные тела из лица и правого глаза, после чего девочку госпитализировали в детское глазное отделение. Борьба за зрение продолжалась две недели.
В результате врачам удалось восстановить зрение до 80%. На сегодняшний день ребёнок выписан домой и находится под наблюдением офтальмолога по месту жительства.