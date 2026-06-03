Отечественная разработка помогла спасти ребенка с пороком сердца

В Детском клиническом центре имени Рошаля провели уникальную операцию, первую подобную в Московском регионе. У четырехлетней девочки был порок сердца, из-за этого нагрузка на орган была повышенной. Помочь ребенку удалось с помощью новой отечественной разработки. Подробности узнал специальный корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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«Операцию провели с помощью отечественного окклюдера. Если совсем просто, то это миниатюрная заглушка в форме зонтика, которая закрывает брешь в предсердной перегородке. Раньше использовали окклюдеры из Америки, Европы и Китая. Российский аналог дешевле в два раза, а значит, таких операций в стране сделают больше», — отметил журналист.

На операционном столе — четырехлетняя Амина. Через вену в ноге система доставляет заглушку прямо в сердце. Вмешательство прошло удачно, без осложнений. Российский окклюдер идеально крепится внутри сердца.

Амина вместе с мамой снова в центре — на плановом осмотре, а заодно чтобы ответить на вопросы журналистов. Девочка активна, чувствует себя хорошо. И теперь хочет стать врачом, потому что медики центра Рошаля очень красивые. Ее мама Сарвиноз теперь спокойна. Но вот минуты операции тянулись целую вечность.

С Аминой все в порядке благодаря профессионализму врачей и инженеров. Владимир Крюков работает на предприятии в Пензе. Там с 1994 года делают сердечные клапаны, а теперь импортозаместили окклюдеры. В его руках — само устройство. У сетчатого зонтика из сплава никелида титана память формы. Он сжимается в маленький комочек, а потом расправляется в сердце. В Детском центре Рошаля в ближайшее время сделают еще несколько таких операций. Пензенская технология надежна, а главное — она дешевле.