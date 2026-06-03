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В России 11 производств могут создавать клеточные продукты для лечения рака

ТАСС

Только 11 российских производств имеют лицензию на создание клеточных продуктов (CAR-T) для лечения рака, это связано со строгими требованиями. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Почему в РФ так мало производств для создания клеточных продуктов от рака
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"Для производства клеточных продуктов необходимо лицензирование производства, производство на территории самой медицинской организации, что довольно сложно, потому что требования очень строгие. У нас всего лишь 11 лицензий в стране. Две лицензии - это производственные площадки, и всего девять площадок в медицинских организациях", - сказала она, выступая на дискуссии ПМЭФ "Инновационная онкология: эра персонализированных технологий".

Глава ведомства добавила, что трудности возникают и с контролем клеточных препаратов для борьбы с раком: из-за того, что они создаются под каждого пациента индивидуально, они не проходят регистрацию. По ее словам, для оценки безопасности таких препаратов необходимо фиксировать каждый случай применения, что поможет оценить вред, пользу и побочные эффекты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.