Почему в РФ так мало производств для создания клеточных продуктов от рака

Только 11 российских производств имеют лицензию на создание клеточных продуктов (CAR-T) для лечения рака, это связано со строгими требованиями. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Для производства клеточных продуктов необходимо лицензирование производства, производство на территории самой медицинской организации, что довольно сложно, потому что требования очень строгие. У нас всего лишь 11 лицензий в стране. Две лицензии - это производственные площадки, и всего девять площадок в медицинских организациях", - сказала она, выступая на дискуссии ПМЭФ "Инновационная онкология: эра персонализированных технологий".

Глава ведомства добавила, что трудности возникают и с контролем клеточных препаратов для борьбы с раком: из-за того, что они создаются под каждого пациента индивидуально, они не проходят регистрацию. По ее словам, для оценки безопасности таких препаратов необходимо фиксировать каждый случай применения, что поможет оценить вред, пользу и побочные эффекты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.