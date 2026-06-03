Эксперт рассказал об успехах России в диагностике ВИЧ

Россия почти в 1,5 раза опережает страны Европейского бюро ВОЗ по раннему выявлению ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

XXIX ПМЭФ. История форума с 1997 года

"В основе - быстрое выявление больного, раннее выявление больного. Здесь у нашей страны абсолютное преимущество, почти в 1,5 раза перед странами Европейского бюро ВОЗ. Это общий отсчет. Мы раньше выявляем, мы больше делаем тестов, мы раньше выявляем больных", - сказал Мазус на сессии ПМЭФ "Россия - Китай: открытый диалог об инновациях в борьбе с ВИЧ и онкологией".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.