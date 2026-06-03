Роспотребнадзор оценил возможность распространения лихорадки денге в России

Распространение лихорадки денге на территории России исключено. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Специалисты ведомства на постоянной основе отслеживают эпидемиологическую ситуацию как в стране, так и за ее пределами.

— Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом, — подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что для диагностики заболевания разработаны современные отечественные тест-системы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге распространена в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна и передается через укусы инфицированных комаров. При появлении симптомов после поездки в эндемичные регионы россиянам рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу и сообщать о недавнем путешествии, передает ТАСС.Ранее в Южной Африке зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге в этом году — заболевание обнаружили у россиянки, приехавшей на отдых.