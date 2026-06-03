Стало известно, сколько людей с ВИЧ-инфекцией проживает в России

Меньше 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией проживает в России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на сессии ПМЭФ "Россия - Китай: открытый диалог об инновациях в борьбе с ВИЧ и онкологией".

"Сегодня в стране живет чуть больше 931 тыс. людей с ВИЧ-инфекцией. Это меньше миллиона" - сказал Плутницкий.

Он также добавил, что с 2016 года удалось снизить заболеваемость ВИЧ-инфекции в стране вдвое.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.