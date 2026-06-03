Озвучен принцип отбора россиян для тестирования новой онковакцины

Пациентов для тестирования российской онковакцины «Неоонковак» отбирают по количеству мутаций в опухоли. Принцип подбора россиян для вакцинации новым препаратом озвучил руководитель Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ.

Ученый подчеркнул, что специалисты уже отобрали второго пациента.

«Его отобрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что наш препарат должен отлично сработать на ней», — заявил Гинцбург.

По его словам, у второго пациента зафиксировали в опухоли 30 мутаций на миллион нуклеотидов, что считается очень высоким показателем. Благодаря большому количеству мутаций у специалистов есть возможность легче подобрать мРНК-вакцину. Помимо этого, у обоих пациентов есть особенность — их опухоли имеют «горячее» микроокружение, добавил академик.

Ранее Гинцбург рассказал, что житель Курской области стал первым человеком, который получил российскую персонализированную онковакцину «Неоонковак». По его словам, специалисты сильно уменьшили дозу вакцины. Сейчас пациент находится дома — ученые наблюдают за его самочувствием в онлайн-режиме с помощью программ в мобильном телефоне.

«Неоонковак» — это персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина. Для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли готовится индивидуальный препарат. Он необходим для того, чтобы «научить» иммунную систему человека распознавать и уничтожать раковые клетки.