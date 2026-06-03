Онищенко оценил повторение сценария коронавируса с Эболой

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире Радио «КП» рассказал о рисках завоза лихорадки Эбола в Россию и сравнил ситуацию с пандемией COVID-19.

По словам эксперта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что в Западной Африке Эбола вышла из-под контроля. На сегодня зафиксировано более 200 случаев заболевания и свыше 40 летальных исходов.

Онищенко напомнил, что в 2016 году в Западной Африке переболели 31 тысяча человек, умерли около 21 тысячи. И в первую очередь гибли медработники.

Вирус передается через физиологические жидкости больного — кровь, пот, мочу. Коварство инфекции в том, что даже после выздоровления вирус сохраняется в печени и других органах. Переболевший человек до полугода выделяет вирус и может заражать окружающих. Через молоко матери он передается ребенку до девяти месяцев. Летальность Эболы достигает 40%, подчеркнул академик.

Опасность в том, что переболевший человек может сесть в самолет, прилететь в Европу, а затем в Россию. Однако, по словам Онищенко, в нашей стране работают санитарно-карантинные пункты, а первичная медсеть должна проявлять настороженность. Если пациент в течение 21 дня посещал Западную Африку и у него температура — это повод для немедленной изоляции.

Что касается вакцины, в России зарегистрированы две-три вакцины от других штаммов. Институт Гамалеи способен быстро создать новую — это технологическая, а не научная задача. Однако прививать уже поздно, если был контакт с заболевшим. В таком случае нужны изоляция, мониторинг и раннее лечение, подчеркнул собеседник издания.

По словам Онищенко, Эбола не распространяется воздушно-капельным путем, только через тесный контакт. Поэтому повторения сценария коронавируса он исключил. При этом Онищенко подчеркнул, что вакцина нужна в том числе потому, что Эбола входит в список инфекций, которые могут быть использованы как биологическое оружие.