Врачи спасли жизнь пассажиру на борту самолета

Врачи государственной Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова и Валерий Изупов спасли жизнь пассажиру самолета, страдающему бронхиальной астмой. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения региона.

Во время полета в Москву у одного из пассажиров развился астматический статус.

«В отличие от обычного приступа, астматический статус не реагирует на привычную терапию и приводит к прогрессирующему удушью, требует немедленной госпитализации и реанимации. Без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти», — уточняется в сообщении.

Новосибирские врачи оперативно оказали помощь больному и стабилизировали его состояние. Экстренная посадка не понадобилась, воздушное судно приземлилось в аэропорту Шереметьево, где пациента встретила бригада скорой помощи.

«У врачей не бывает выходных или "нерабочих" дней, мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь», — отметила Пятибратова.

Ранее сообщалось, что врач из Уфы Динара Кулова спасла жизни трех человек на борту самолета.