Врачи выходили пациента с ожогами 50 процентов тела

Из городской больницы имени Анкудинова в Южно-Сахалинске выписали жителя Охи, который 20 февраля поступил с ожогами третьей степени 50 процентов тела. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

За это время Николай перенес больше дюжины операций, в том числе по пересадке кожи. После выписки его продолжат вести врачи районной больницы Охи.

Несчастный случай произошел 18 февраля. Мужчина упал в колодец с кипятком, но сумел выбраться самостоятельно. Местные врачи оказали ему экстренную помощь и на вертолете санавиации транспортировали в областной центр.