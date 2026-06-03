Пациентам напомнили о праве на бесплатную экстренную помощь в частных клиниках

Россияне могут бесплатно получить экстренную помощь в частных медицинских организациях. Об этом ТАСС сообщила заместитель заведующего кафедрой медицинского права и права биотехнологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Татьяна Шилюк.

"Бесплатно можно получить помощь, если речь идет об экстренной медицинской помощи. Согласно закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" такая помощь предоставляется гражданину безотлагательно и бесплатно", - сказала Шилюк.

Она отметила, что бесплатную помощь в частной медицинской организации также можно получить в том случае, если она участвует в системе обязательного медицинского страхования.

"Убедиться в этом можно, обратившись к реестру медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на сайте ФФОМС или в саму медицинскую организацию за получением данной информации", - добавила собеседница агентства.

Шилюк подчеркнула, что в иных случаях основанием для отказа от оплаты медицинских услуг или для возврата денежных средств может стать некачественное оказание помощи.