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Россиянам напомнили о праве на бесплатную экстренную помощь в частных клиниках

ТАСС

Россияне могут бесплатно получить экстренную помощь в частных медицинских организациях. Об этом ТАСС сообщила заместитель заведующего кафедрой медицинского права и права биотехнологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Татьяна Шилюк.

Пациентам напомнили о праве на бесплатную экстренную помощь в частных клиниках
© Global Look Press
"Бесплатно можно получить помощь, если речь идет об экстренной медицинской помощи. Согласно закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" такая помощь предоставляется гражданину безотлагательно и бесплатно", - сказала Шилюк.

Она отметила, что бесплатную помощь в частной медицинской организации также можно получить в том случае, если она участвует в системе обязательного медицинского страхования.

"Убедиться в этом можно, обратившись к реестру медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на сайте ФФОМС или в саму медицинскую организацию за получением данной информации", - добавила собеседница агентства.

Шилюк подчеркнула, что в иных случаях основанием для отказа от оплаты медицинских услуг или для возврата денежных средств может стать некачественное оказание помощи.

"Для возврата денежных средств в таком случае пациенту необходимо подать жалобу руководителю медицинской организации с указанием всех обстоятельств приема у врача, наступивших последствий и иных данных, свидетельствующих о нарушениях со стороны врача. Пациенту также потребуются документы, подтверждающие оплату оказанных услуг, - сказала юрист. - Если пациенту в возврате денежных средств отказано, он может обратиться в суд. Однако в данном случае ему понадобится проведение независимой медицинской экспертизы, которая подтвердит, что услуга была оказана некачественно".