Как будет развиваться частная медицина в России

В последние годы частные медицинские клиники стали значимой частью российской системы здравоохранения. Они предлагают современный сервис для пациентов, внедряют новые медицинские технологии, создают центры компетенций и особое внимание уделяют обучению врачей. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли "РГ" рассказал генеральный директор медицинского холдинга "СМ-Клиника" Николай Смыслов.

Николай Вениаминович, чем отличается работа частной медицинской организации от учреждений муниципальной сети? На чем сделан акцент в ее работе и в отношениях с пациентами?

Николай Смыслов: Главное отличие - частная медицинская организация должна обеспечивать себя сама. При этом стоять на месте нельзя, поскольку для частного бизнеса движение вперед и внедрение новых проектов - вопрос выживания и роста. Мы работаем на рынке с 2002 года и за это время превратились в динамичную сеть. Сегодня "СМ-Клиника" - это 33 клиники в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани и Иванове. Мы используем современное оборудование, внедряем инновации, в том числе искусственный интеллект, развиваем референс-центр лучевой диагностики. Все это позволяет нам решать задачи разной сложности и поддерживать высокий стандарт лечения. Будущее за клиниками, сочетающими широкий спектр услуг, профессионализм и индивидуальный подход Ключевой акцент - комплексность услуг и сервис. Каждый этап от первого визита до финального выстраивается вокруг пациента. В клиниках реализованы электронные сервисы: запись через личный кабинет, чат-бот, робот-консультант по анализам, терминалы самообслуживания. Все это помогает экономить время и обеспечивает комфорт.

Известно, что медицинская информация устаревает каждые 3-5 лет. Как организована переподготовка врачей у вас?

Николай Смыслов: Мир медицины действительно развивается стремительно, и мы всегда держим руку на пульсе. В учебном центре холдинга постоянно проходят курсы по базовым и узким специальностям, вебинары, разборы клинических случаев и мастер-классы, наши врачи участвуют во внешних конференциях и образовательных программах, получают баллы НМО.

Не реже одного раза в 3 года в России внедряются новые клинические рекомендации по основным направлениям медицины, мы сразу интегрируем их в нашу информационную систему, то есть врачи в один клик получают необходимую информацию и могут применять ее в работе. Формат центра, где пациенту окажут помощь "полного цикла", крайне востребован

В составе вашего холдинга созданы центры компетенций по разным направлениям медицины. С какой целью они создаются?

Николай Смыслов: Мы многопрофильный холдинг. Но еще когда только открывались первые клиники, стало понятно, что формат центра компетенций, где пациенту могут оказать специализированную помощь "полного цикла", крайне востребован. Первый наш такой центр по лапароскопической герниологии (область медицины о лечении грыж. - Прим. ред.) стал настоящей инновацией. Важный принцип таких центров - "замкнутый цикл": диагностика, лечение, наблюдение - все в одной клинике, без направления пациента в сторонние учреждения. Это сокращает сроки, делает результат более предсказуемым и упрощает жизнь пациентам. Подобные центры требуют особого оснащения. Скажем, в центре сердечно-сосудистой хирургии пациент может в день визита пройти полное обследование, включая МРТ, ангио- и коронарографию или мультиспиральную компьютерную томографию, и уже назавтра, если нужно, его прооперируют. Сердце операционной этого центра - современный аппарат-ангиограф, без которого рентгенэндоваскулярная хирургия невозможна. Но оборудование - это не все, что требуется. Тут подобрана специальная команда - от поликлинической (кардиологи, аритмологи, липидологи) до операционной группы (рентгенэндоваскулярные хирурги) под руководством профессора, д. м. н. Антона Геннадьевича Колединского. Для бизнеса эта модель тоже оправданна: концентрация ресурсов внутри таких центров повышает загрузку оборудования, оптимизирует расходы и позволяет поддерживать высокий уровень медицинской помощи при конкурентной стоимости услуг.

Какие направления медицины являются наиболее востребованными в частных медицинских организациях в целом?

Николай Смыслов: Все из 47 направлений в наших клиниках в той или иной степени востребованы. В топе, как в целом по стране, лор-врачи, дерматологи, кардиологи, эндокринологи. Из хирургии выделю общую и лор-хирургию, урологию и гинекологию. Налицо рост интереса к редким специальностям - гематологии, превентологии, липидологии. Стабильно высок спрос на диагностические услуги - МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ, эндоскопию.

Как, по вашему мнению, будет развиваться частная медицина у нас в стране?