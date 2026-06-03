Африканский штамм Эболы мутировал: старые вакцины уже не работают

Исследование ученых из Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды показало, что новый штамм вируса Эболы долго циркулировал среди животных и накопил сотни мутаций. Статья с результатами опубликована в журнале Lancet, сообщают «Известия».

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Филогенетический анализ выявил, что образцы вируса 2026 года образуют отдельный кластер. Они заметно отличаются от вариантов вспышек 2007 и 2012 годов. Наиболее вероятная гипотеза — новый случай передачи от животного-носителя, а не продолжение циркуляции в человеческой популяции.

Мутации затронули гликопротеин, важный для проникновения в клетки, однако оснований говорить о росте заразности или летальности пока нет. По состоянию на 1 июня в ДРК зафиксировано 282 подтвержденных случая, 42 человека умерли. Уганда выявила девять инфицированных и один летальный исход.

Граница с ДРК уже закрыта. Учёные сделали вывод, что антитела против штамма Заир не защищают от нового варианта вируса под названием Бундибугио, а традиционные тест-системы неэффективны. Требуется разработка новых диагностических наборов и вакцин.