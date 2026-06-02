Может ли стресс из-за экзаменов спровоцировать инсульт у школьника

В Самаре во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории одиннадцатикласснице стало плохо, ее госпитализировали. Предварительно школьнице диагностировали инсульт. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, может ли стресс из-за экзаменов спровоцировать инсульт в столь раннем возрасте.

Как рассказал врач, инсульт у детей и подростков — это крайне редкое явление. В отличие от взрослых, у которых инсульт часто связан с хроническими заболеваниями, у детей он, как правило, наблюдается на фоне врожденных аномалий развития сосудов — мальформаций.

Это генетическое нарушение формирования сосудистой системы, которое до определенного момента никак не проявляется и остается невидимым для диагностики. Провоцирующим фактором для разрыва такой аномалии может стать что угодно — от сильного эмоционального всплеска, например радости или веселья, до физического и психологического перенапряжения. Однако часто это происходит спонтанно, без видимых причин, — объяснил кардиолог.

Специалист подчеркнул, что эта патология трудно выявляемая. Человек может прожить до 60 лет и не знать о наличии у него сосудистой аномалии.

Для ее обнаружения требуются углубленные и сложные исследования. Родителям не стоит паниковать: это не массовое явление и не «ожидаемый» исход для каждого ребенка. Такие случаи единичны и являются большой редкостью, — заверил терапевт.

Стресс сам по себе не является болезнью, он представляет собой перегрузку организма, уточнил специалист.

Если ребенок или взрослый человек здоров физически и психоэмоционально, он способен перенести даже сильный стресс, например во время экзаменов, без фатальных последствий. Стресс может быть тяжелым испытанием, но сам по себе он не вызывает таких серьезных заболеваний, как инсульт или сердечные патологии у здорового человека, — заверил Кондрахин.

Между тем из-за стресса российская молодежь начала лысеть. Если раньше выраженное выпадение волос чаще развивалось после 35–40 лет, то теперь первые признаки нередко появляются уже в 18–25 лет. С чем еще, помимо стресса, связано раннее облысение, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Кроме того, стало известно, что зумеры справляются со стрессом с помощью магниевой воды. Применяют ее по-разному: пьют, чтобы успокоиться, и принимают с ней ванны. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, действительно ли полезна вода, обогащенная магнием.