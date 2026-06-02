Врачи спасли новорожденную девочку с огромной кистой в брюшной полости

Столичные хирурги прооперировали кистозное образование размером 6 на 7 см в брюшной полости у новорожденной девочки. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

«Патология была выявлена на раннем этапе: кистозное образование размером 6 на 7 см обнаружили у ребенка еще в ходе внутриутробного развития. Сразу после рождения девочке провели контрольное УЗИ. Оно показало, что новообразование увеличилось и сдавливало желудок и кишечник, из-за чего у младенца нарушились процессы пищеварения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалистами медучреждения было принято решение провести экстренную операцию.

«Киста занимала практически всю брюшную полость и спровоцировала тройной перекрут левого яичника вместе с придатками матки. Это привело к инфаркту органа. В ходе операции мы сначала эвакуировали 150 мл крови из новообразования, а затем лапароскопически – через небольшие проколы – удалили кисту, пораженный яичник и маточную трубу», – приводятся в сообщении слова детского хирурга больницы Сперанского Марии Самороковской.

В департаменте подчеркнули, что несмотря на сложность случая, врачам удалось сохранить репродуктивное здоровье маленькой пациентки: правый яичник девочки полностью здоров.