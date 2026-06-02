Чем может быть опасно аномальное нашествие комаров

Жители нескольких российских регионов столкнулись с необычно ранним и массовым нашествием комаров. В конце мая насекомые появились на три–четыре недели раньше обычного и стремительно размножаются. В зоне риска — Московская, Рязанская, Нижегородская, Волгоградская, Свердловская, Тюменская области и Республика Башкортостан.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, что аномалию спровоцировал комплекс природных факторов. Снежная зима создала естественную термоизоляцию для яиц и личинок. При быстром таянии снега образовалось множество временных водоёмов, которые стали идеальными инкубаторами. Кроме того, аномально тёплая весна ускорила цикл развития комаров в два-три раза.

По словам эксперта, комары считаются одними из самых опасных насекомых в мире. В России они переносят около ста заболеваний, и некоторые из них крайне серьёзны.

Особую тревогу вызывает возможное распространение малярии. До начала XX века она была одним из самых частых недугов в стране. Сегодня малярийные комары обитают преимущественно на юге, но единичные случаи местной трёхдневной малярии в последние годы фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях. Характерный признак — малярийная триада: последовательные озноб, жар до 39–41 °C и обильное потоотделение.

С 1999 года комары в 36 регионах России, особенно на юге и в Поволжье, переносят лихорадку Западного Нила. В тяжёлой форме болезнь поражает головной и спинной мозг. Среди бактериальных инфекций наиболее опасна туляремия: комары передают её возбудителя механически, на хоботке. Заболевание поражает лимфоузлы, кожу, слизистые, лёгкие и кишечник.

Еделев также напомнил о риске дирофиляриоза — паразитарного заболевания, вызываемого круглыми червями-нематодами. Инкубационный период может длиться от трёх месяцев до двух лет. При кожной форме под кожей возникает уплотнение с ощущением шевеления, при глазной — червь перемещается под конъюнктивой или внутри глазного яблока. Лечение только хирургическое.

Нельзя исключать и лихорадки группы Калифорнийского энцефалита — Инко, Тягиня, Хатанга. Они проявляются головной болью, тошнотой, рвотой, нарушениями сердечного ритма, спутанностью сознания, судорогами и параличами.

Врач настоятельно рекомендовал: если после укуса комара появились слабость, лихорадка или неврологические расстройства, необходимо незамедлительно обратиться к медикам.

Ранее мы сообщали, что здоровье человека зависит от длины его ног. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, когда боль в животе после шашлыка опасна.