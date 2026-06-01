Специалист объяснил, как обеспечивается доступность и качество медпомощи

Врачи должны перенаправить пациента в другое медучреждение или в федеральный центр при невозможности оказания определенного вида онкологической помощи по клиническим рекомендациям в конкретной больнице. Таким образом обеспечивается доступность и качество медпомощи, сообщил ТАСС директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский.

«Для обеспечения предоставления пациентам всего объема онкологической помощи в случае невозможности ее оказания в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, рекомендовано организовывать маршрутизацию онкологических пациентов в другие учреждения внутри субъекта, за его пределами или в федеральные центры», — сообщил Омельяновский, говоря о ситуации с исполнением клинических рекомендаций Минздрава в регионах.

Он уточнил, что клинические рекомендации касаются оказания помощи конкретному пациенту, без привязки к одной медицинской организации. Поэтому медицинские манипуляции, обследования, лечение могут проводиться с привлечением специалистов и оборудования других медучреждений, в том числе федеральных, а также с применением телемедицинских технологий.

Клинические рекомендации содержат алгоритм оказания помощи пациенту с конкретным заболеванием, при этом за врачом сохранено право выбора методов диагностики и лечения, пояснил Омельяновский. По его словам, внедрение клинических рекомендаций осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", предусматривающего в том числе дополнительное адресное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, что позволило значительно повысить доступность лечения.