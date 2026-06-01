Эксперт указал на важность роста объемов оказания онкопомощи по ОМС

Увеличение объемов оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в программе госгарантий позволило обеспечить ее доступность не только в крупных федеральных клиниках, но и в медучреждениях регионов. Об этом сообщил ТАСС директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский

«Установление нормативов позволило упорядочить ситуацию с оказанием медицинской помощи при онкологических заболеваниях, а также обеспечить ее доступность не только в федеральных медицинских организациях, но и в медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — сказал Омельяновский.

Он уточнил, что для повышения доступности проведения противоопухолевой лекарственной терапии на 2026 год увеличены плановые объемы медицинской помощи в условиях дневного стационара, которые составят 2,1 млн случаев лечения, что на 11,6% выше уровня 2025 года.

Кроме того, в 2026 году предусмотрено и увеличение количества клинико-статистических групп для оплаты химиотерапии, что позволит обеспечить индивидуальный подход в лечении пациентов и более полно компенсировать затраты медицинским организациям, отметил Омельяновский.

По его словам, для соблюдения клинических рекомендаций по программе ОМС увеличено количество схем химиотерапии с 1369 до 1494, что позволит обеспечить индивидуальный подход в лечении пациентов и более полно компенсировать затраты медицинским организациям.

Кроме того, впервые с 2025 года установлены нормативы проведения функциональных исследований в амбулаторных условиях для диагностики онкологических заболеваний с применением технологий ядерной медицины, подчеркнул Омельяновский.