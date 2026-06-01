Развеян распространенный миф о депрессии

Депрессия традиционно ассоциируется с дефицитом нейромедиаторов, особенно серотонина. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее: роль гормона счастья в развитии заболевания минимальна, и у многих людей с депрессией уровень серотонина в норме, рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«Это моноаминовая теория депрессии, которая считается одной из наиболее поддерживаемых среди врачей (и среди обычных людей) относительно причин развития эндогенной депрессии. Согласно ей, депрессия развивается из-за нарушений баланса биогенных аминов — дофамина, норадреналина и серотонина. Сначала ученые действительно думали, что депрессия связана с серотонином. Они считали, что в мозге происходят изменения, из-за которых уровень этого гормона снижается. Это представление породило разработку современных антидепрессантов», — объяснил Алипов.

По его словам, ученые выяснили, что если серотониновая система какую-то роль в этом во всем играет, то очень незначительную.