$71.0282.64

Нейробиолог Алипов: депрессия не связана с выработкой серотонина в мозге

Газета.Ru

Депрессия традиционно ассоциируется с дефицитом нейромедиаторов, особенно серотонина. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее: роль гормона счастья в развитии заболевания минимальна, и у многих людей с депрессией уровень серотонина в норме, рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

Развеян распространенный миф о депрессии
© globallookpress
«Это моноаминовая теория депрессии, которая считается одной из наиболее поддерживаемых среди врачей (и среди обычных людей) относительно причин развития эндогенной депрессии. Согласно ей, депрессия развивается из-за нарушений баланса биогенных аминов — дофамина, норадреналина и серотонина. Сначала ученые действительно думали, что депрессия связана с серотонином. Они считали, что в мозге происходят изменения, из-за которых уровень этого гормона снижается. Это представление породило разработку современных антидепрессантов», — объяснил Алипов.

По его словам, ученые выяснили, что если серотониновая система какую-то роль в этом во всем играет, то очень незначительную.

«Крупные метаанализы и зонтичные обзоры, включая работу ученых из Университетского колледжа Лондона (2022 год), не обнаружили убедительных доказательств того, что депрессия связана с пониженной концентрацией или активностью серотонина. Они также не выявили разницы в уровнях серотонина и его метаболитов в крови или спинномозговой жидкости между людьми с депрессией и здоровыми участниками. Поэтому серотониновая теория депрессии отошла с первого плана на второй. У большей части пациентов с депрессией с системой серотонина все хорошо. В организме нет недостатка серотонина, поэтому дополнительный прием триптофана (аминокислоты, которая участвует в его синтезе) не имеет смысла. Хотя многие рекламные кампании утверждают обратное. Более того, есть люди с депрессией, у которых, наоборот, есть профицит серотонина», — заметил нейробиолог.