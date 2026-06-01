Что нужно делать при укусе пчелы

Иначе может возникнуть анафилактический шок. При укусе пчелы нужно немедленно извлечь жало, рассказал в беседе с NEWS.ru директор филиалов лабораторной сети «KDL Медскан» в Новокузнецке Павел Бодюх.

© Чемпионат.com

Как пояснил врач, в отличие от других жалящих насекомых, пчела погибает после атаки, оставляя в ранке жало и большую часть яда. Чем дольше оно остаётся в коже, тем больше токсинов попадает в организм, поэтому удалять жало следует как можно быстрее.

Реакция на укус, по словам Бодюха, варьируется от локальной боли, покраснения и отёка до тяжёлых системных проявлений. Наиболее редким, но смертельно опасным исходом специалист назвал молниеносное развитие анафилактического шока.

Врач также обратил внимание, что, хотя укус пчелы нередко воспринимается как досадная, но безопасная неприятность (подобно ожогу крапивой), оставлять его без внимания не стоит.