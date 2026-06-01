Травматологи освоят новые методики лечения переломов у детей

Детский травматизм остаётся одной из наиболее значимых проблем современной педиатрии и ортопедии, и особую актуальность она традиционно приобретает в летний период. Высокая подвижность, любознательность и не до конца сформированные навыки координации делают детей особенно уязвимыми к травмам.

В России ежегодно регистрируется увеличение количества травм у детей примерно на 5% – такую цифру сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. С наступлением каникул проблема обостряется – зонами повышенного риска специалисты называют различные аттракционы, падения с самокатов, а также бытовой травматизм.

По словам экспертов, до 30% всех обращений к детским травматологам связаны с переломами. Чаще всего страдают конечности (предплечье, ключица, голень), реже — позвоночник и таз.

Переломы у детей требуют не только срочной квалифицированной помощи, но и современных малотравматичных методов лечения. Хотя у детей кости обладают высокой способностью к регенерации, но, тем не менее, у маленьких пациентов есть ряд особенностей, которые определяют особые подходы к фиксации и реабилитации.

Долгое время основным способом фиксации переломов у детей были металлические пластины, спицы и винты. В последние годы всё большее распространение получают биодеградируемые (рассасывающиеся) импланты. Они изготавливаются из специальных полимеров, которые со временем полностью растворяются в организме, не требуя удаления.

Как рассказал Максим Медведев, врач-травматолог, коммерческий директор компании ООО «Медицинская Торговая Компания» (Санкт-Петербург), импланты из биодеградируемого сплава не требуют извлечения – и, соответственно, повторной операции и наркоза. Для детского организма это может иметь жизненно важное значение – особенно для малышей, страдающих орфанными заболеваниями. Биодеградируемые импланты особенно актуальны при переломах у детей младшего возраста, травмах в зонах активного роста, сложных и оскольчатых переломах, где требуется длительная фиксация.

В апреле в Москве состоялась научно-практическая конференция «Клинический опыт и перспективы применения магниевых имплантов. От импорта к технологическому суверенитету», в рамках которой прошли мастер-классы по применению биодеградируемых имплантов MgSorb российской разработки. Новая методика вызвала особый интерес специалистов в области детской травматологии.

А многие детские медучреждения уже освоили её применение. Так, о начале применения биодеградируемых имплантов врачами детской областной больницы ранее сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.

«В течение года в детской больнице выполняется около 500 операций при переломах. Не все заканчиваются имплантацией, но мы всегда наготове оказать самую современную помощь детям», — приводятся в пресс-релизе ведомства слова главного врача детской областной больницы Глеба Бандуристова.

Внедрение биодеградируемых имплантов в детскую травматологию — важный шаг к повышению качества и безопасности медицинской помощи. Эти технологии позволяют не только эффективно лечить переломы, но и минимизировать стресс для ребёнка и его семьи, обеспечивая быстрое и комфортное восстановление.

Однако, тем не менее, лучшая стратегия в интересах ребёнка – это предупреждение любых травм, и здесь главную роль играют близкие люди. В День защиты детей специалисты призывают родителей уделить особое внимание профилактике переломов, которая включает: создание безопасной среды – прежде всего, дома и на даче, обучение ребёнка навыкам безопасности, а также использование защитного снаряжения во время занятий активными видами спорта.