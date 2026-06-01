Женщина рассказала, как едва не ослепла после родов

26-летняя британка Пейдж после рождения третьего ребенка начала натыкаться на стены и едва не ослепла из-за серьезной болезни. Ее историю опубликовало издание Mirror.

27 июля 2025 года Пейдж родила дочь Айлу, после чего у нее начались легкие головные боли, которым она не придавала им значения. Через неделю боли стали постоянными, и женщина принимала обезболивающие, пока не стала терять зрение. После поездки за город семьей она обнаружила, что натыкается на стены в собственном доме.

Женщина обратилась в больницу, где врачи диагностировали ей инфекцию носовых пазух и прописали антибиотики. Однако после приема лекарств ее стало сильно тошнить.

«На следующий день я приняла душ и почувствовала себя нормально, а когда вышла, то вообще не смогла двигать правой рукой — она совершенно онемела», — вспоминает Пейдж.

Британку срочно госпитализировали. Обследование показало, что у нее инсульт. В ходе лечения Пейдж давали препараты, разжижающие кровь, и обезболивающие, и примерно через 24 часа она начала шевелить пальцами ног и немного восстановила подвижность рук. Позже выяснилось, что инсульт также вызвал у женщины отек за глазами, и ей сделали операцию, чтобы избежать слепоты.

