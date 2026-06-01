На Урале у школьника удалили из почек больше десятка крупных камней

Хирурги-урологи городской больницы № 1 Челябинска с помощью лазера удалили из почек и мочеточника семилетнего ребенка более десятка новообразований.

Мальчика с жалобами на острые приступы боли доставили из Чесмы. Компьютерная томография подтвердила диагноз, который у детей встречается крайне редко.

"Камни 12-15 миллиметров обнаружились в каждом сегменте почек, - сообщил хирург Владимир Вакула. - Удалять их пришлось в несколько приемов с перерывом в месяц-полтора. Ведь каждая операция занимала не менее двух часов, а для организма ребенка наркоз - это большая нагрузка".

Дробление провели с помощью тулиевого волоконного лазера. Это оборудование оснащено искусственным интеллектом, который позволяет различать твердые и мягкие ткани и защищает оперируемый участок от повреждений. Лазер размельчает камни до состояния песка и пыли, и они выводятся из организма естественным путем.

К почкам врачи проникают без разрезов - через мочеиспускательный канал. Уже через несколько часов после вмешательства пациент возвращается к нормальной жизни. Главное условие реабилитации - обильное питье.

Камни в почках у детей образуются при генетической склонности, аномалии в развитии или при нездоровом питании.

"Болезнь молодеет, нужна высокотехнологичная помощь, и мы взяли ее на себя, лечение для детей не только в городе, но и в области, - пояснил главврач больницы Дмитрий Тарасов. - Раньше такие операции на Южном Урале не делали".

Как сообщили в минздраве региона, ежемесячно в урологическом отделении Первой городской проводят более десятка операций по удалению таких формирований.