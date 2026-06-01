Кто виноват в высоких тратах на здоровье россиян

Онлайн-продажа алкоголя и никотина — очередной пример национализации убытков и приватизации прибыли, сказал НСН Валерий Корнеев.

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил в пресс-центре НСН, что несмотря на позитивные сдвиги в отношении общества к алкоголю, новые инициативы по онлайн-продаже алкоголя и табака порой ставят под угрозу достигнутые результаты.

«У нас есть специальная правительственная программа по сокращению потребления алкоголя. За последние 15 лет у нас потребление алкоголя снизилось более чем в два раза. Самые передовые в этом вопросе — молодежь. Они гораздо быстрее сокращают потребление алкоголя. Понятно, что онлайн-продажа алкоголя и никотина — очередной пример национализации убытков и приватизации прибыли. То есть кто-то получает огромную прибыль, а все государство у нас несет огромные убытки, начиная с того, что у нас резко возрастают затраты на оздоровление населения, у нас падает демография и так далее. Аргументы о том, что увеличатся поступления в бюджет, полностью разбиваются. Мы триллионы потратим на то, чтобы оздоровить население», — сказал собеседник НСН.

Развитие цифровых технологий и маркетплейсов сделало онлайн‑торговлю привычной, но вместе с тем вырос объём неконтролируемой продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Их агрессивное продвижение в сети повышает доступность для несовершеннолетних, угрожая здоровью подрастающего поколения и демографическому благополучию страны. Родительские и женские организации настаивают на ужесточении законодательства и введении строгих ограничений на дистанционную продажу таких товаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о поддержке требования женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком.