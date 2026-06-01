Назван необычный способ распознать рак поджелудочной

Фармацевт и специалист по санитарному просвещению Сенто Сегарра заявил, что разновидность рака с одним из наихудших прогнозов может проявляться на коже. Его предупреждение передает издание El Confidencial.

© Lenta.ru

Сегарра призвал не игнорировать внезапное пожелтение кожи, поскольку оно может быть симптомом рака поджелудочной железы. Он пояснил, что изменение оттенка эпидермиса происходит из-за того, что злокачественное новообразование блокирует желчные протоки и тем самым препятствует нормальному оттоку желчи.

Среди других симптомов заболевания специалист назвал потемнение мочи, пожелтение белков глаз, бледный цвет стула, боль в верхней части живота, необъяснимую потерю веса и проблемы с пищеварением после употребления жирной пищи. По словам Сегарры, рак поджелудочной железы имеет высокую летальность, поскольку обычно диагностируется на поздних стадиях, ведь люди зачастую списывают перечисленные признаки на стресс, неправильное питание или обезвоживание организма, поэтому откладывают визит в больницу.

Ранее онколог Дмитрий Мироненко предупредил, что рак может возникнуть из-за различных вирусов. В качестве примера он привел вирус герпеса четвертого и восьмого типов.