ВОЗ сообщила о росте случаев хантавируса у туристов

На фоне растущей обеспокоенности вокруг распространения хантавируса Всемирная организация здравоохранения обнародовала свежие данные о заболеваемости среди туристов. По информации главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, число выявленных случаев достигло 13.

Ситуация обострилась после трагических событий в Кабо-Верде, где от последствий инфекции скончались три человека. Это заставило экспертов обратить пристальное внимание на контроль за перемещением туристов и санитарную безопасность на популярных маршрутах.

В отличие от тревожной статистики из Африки, европейские специалисты настроены сдержанно. В Министерстве здравоохранения Греции поспешили развеять страхи по поводу гипотетической вспышки хантавируса в Европе.

Чиновники полагают, что вероятность подобного сценария крайне мала, поскольку грызуны — основные переносчики инфекции в дикой природе — не являются типичными обитателями для большинства стран Евросоюза. В ведомстве также подчеркнули, что передача вируса от человека к человеку происходит в исключительно редких случаях.

Специалисты Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY) добавили технических деталей, пояснив механизмы распространения болезни. По их данным, зафиксированные в Европе случаи заражения обычно связаны лишь с определенными видами хантавируса, в частности Puumala или Dobrava-Belgrade. Пути передачи южноамериканского штамма Andes virus, требующего длительного и близкого контакта между людьми, для стран Евросоюза нехарактерны. Таким образом, текущие риски для массового туриста в Европе оцениваются как минимальные, хотя туристическим службам рекомендовано усилить санитарный контроль в портах и на вокзалах.

