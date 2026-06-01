В Конго перечислили главные трудности в борьбе с Эболой

Всемирная организация здравоохранения и правительство Демократической Республики Конго обнародовали перечень ключевых проблем, мешающих взять под контроль вспышку лихорадки Эбола. Среди главных вызовов — слишком позднее выявление заболевших и нехватка ресурсов для отслеживания цепочек заражения.

Совместное заявление двух сторон фиксирует целый комплекс системных трудностей. Помимо уже упомянутых проблем с ранней диагностикой и изоляцией инфицированных, в списке значатся сложности с проведением безопасных захоронений умерших.

Как показывает практика прошлых лет, традиционные ритуалы прощания с усопшими часто становятся новыми точками распространения вируса. Также в перечень попали вопросы эффективной профилактики заражения внутри медицинских учреждений и поддержание должного уровня осведомленности среди местного населения, пишет РИА Новости.

Особую озабоченность экспертов вызывает фактор мобильности населения в регионе. Эпидемиологи отмечают, что без налаженного механизма отслеживания контактов заболевших любые карантинные меры теряют смысл — вирус успевает перекинуться в соседние районы раньше, чем власти идентифицируют источник заражения. Именно эти пробелы в логистике и связях между общинами, как подчеркивается в заявлении, позволяют инфекции сохранять свои позиции.

Власти ДРК и представители ВОЗ заверили, что продолжают работу с международными партнерами по усилению координации между всеми вовлеченными службами. Стороны рассчитывают на скорейшую мобилизацию дополнительных финансовых и материальных ресурсов, чтобы гарантировать жителям пострадавших провинций оперативный и равный доступ к экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что зафиксировано уже более 900 подозрительных случаев, 101 подтвержден. Вспышка болезни вынуждает власти к экстренным мерам, включая запрет полетов.