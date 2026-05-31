Тюменские врачи спасли мужчину с раком легкого

Пациент обратился к медикам с жалобами на длительный кашель, одышку и постоянную слабость. В ходе обследования врачи диагностировали у пациента плоскоклеточный рак легкого. При этом опухоль была локализована в пределах органа, а признаков отдаленного метастазирования специалисты не обнаружили.

После обсуждения случая на мультидисциплинарном консилиуме было принято решение о проведении операции. Хирурги удалили пораженный участок легкого, сохранив максимальный объем здоровых тканей.

По словам врач-рентгенолога высшей квалификационной категории Алексея Гаврилова, вмешательство прошло успешно, а послеоперационный период протекал без осложнений. Кроме того, после лечения пациент отказался от курения.

В департаменте здравоохранения Тюменской области напомнили, что только за 2025 год рак легких впервые был диагностирован у 789 жителей региона.

Медики рекомендуют курильщикам не игнорировать такие симптомы, как продолжительный кашель, одышка и ухудшение самочувствия, поскольку своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на успешное лечение заболевания.

