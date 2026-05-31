Когда постоянная усталость может быть симптомом неизлечимой болезни

Рассеянный склероз не имеет отношения к возрастной забывчивости и снижению памяти, как часто считают. На самом деле это тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает разрушать защитную оболочку нервных волокон. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов в преддверии Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом.

Название заболевания связано с образованием многочисленных участков рубцовой ткани в разных отделах центральной нервной системы. Именно поэтому болезнь называют «рассеянной», а термин «склероз» обозначает замещение поврежденных тканей плотными рубцами.

Специалисты выделяют три основных варианта течения болезни. Наиболее распространенная форма характеризуется чередованием обострений и периодов улучшения, когда человек может вести практически обычный образ жизни. Однако со временем заболевание способно перейти в прогрессирующую стадию, при которой нарушения постепенно нарастают и могут привести к инвалидности. Существует и форма, при которой ухудшение начинается сразу и развивается непрерывно.

Точные причины рассеянного склероза до сих пор не установлены. По мнению ученых, важную роль играет сочетание наследственной предрасположенности и внешних факторов. Среди возможных факторов риска называют курение, инфицирование вирусом Эпштейна — Барр, а также питание с высоким содержанием животных жиров. Кроме того, заболевание чаще встречается в северных регионах мира.

Симптомы могут быть очень разнообразными. Среди них — постоянная усталость, нарушения координации, онемение конечностей, проблемы со зрением, перепады настроения и расстройства мочеиспускания. В некоторых случаях проявления исчезают самостоятельно, а затем возвращаются вновь. Именно поэтому пациенты нередко обращаются к врачу не сразу.

Полностью вылечить рассеянный склероз современная медицина пока не может. Однако появление в 1990-х годах препаратов, изменяющих течение заболевания, позволило существенно замедлить его развитие. Сегодня для лечения применяются интерфероны, моноклональные антитела и другие средства, подавляющие аутоиммунное воспаление. Важную роль также играют лечебная физкультура и программы реабилитации.

По словам Валерия Литвинова, надежных способов предотвратить развитие рассеянного склероза пока не существует. Тем не менее отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни остаются важными мерами для поддержания здоровья в целом.