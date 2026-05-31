В Минздраве напомнили о вредной привычке, вызывающей рак

31 мая отмечается всемирный день без табака.

В этой связи в Минздраве напомнили, что курение повышает риск развития рака, гастрита, язвенной болезни и хронической обструктивной болезни лёгких.

Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины министерства здравоохранения России Маринэ Гамбарян.

«Курение повышает риск гастрита, язвенной болезни и рефлюкса, ухудшает чувствительность тканей к инсулину», – сказала специалист.

По её словам, вредные последствия курения затрагивают репродуктивное здоровье: у мужчин возрастает риск импотенции, а у женщин могут возникнуть проблемы с фертильностью, осложнения во время беременности и повышенный риск рождения ребёнка с низкой массой тела.

Гамбарян при этом обратила внимание на серьёзное воздействие табачного дыма на органы дыхания.

«Табачный дым повреждает дыхательные пути и лёгочную ткань, вызывая хронический кашель, одышку и снижение функции лёгких. До 80-90% случаев хронической обструктивной болезни лёгких связаны с курением», – пояснила она.

Эксперт также предостерегла от иллюзий насчёт безопасности электронных сигарет и вейпов. Она подчеркнула, что аэрозоли этих устройств содержат никотин и токсичные вещества – они способны провоцировать воспаления и тяжёлые поражения лёгких.

В завершение врач ещё раз напомнила о связи курения с различными видами онкологических заболеваний.

«Курение связано не только с раком лёгкого, но и с раком полости рта, гортани, пищевода, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек и шейки матки. До 80-90 % случаев рака лёгкого обусловлены курением», – резюмировала Гамбарян.