Врач предупредил об опасности жары для конкретных людей

Людям, страдающим сахарным диабетом, сложно переносить жаркую погоду. Об этом сообщила ТАСС врач-терапевт Воронежской городской клинической поликлиники № 7 Диана Герюгова.

«В знойную погоду диабетикам сложно: обезвоживание тянет за собой рост сахара в крови, так как идет нарушение терморегуляции, да и инсулин при неправильном хранении может испортиться в считаные часы», — рассказала собеседница агентства.

Врач отметила, что чаще всего в жару страдают гипертоники. Давление может резко упасть из-за расширения сосудов или, наоборот, подскочить до криза, учащаются приступы стенокардии. Помимо этого, в жаркую погоду может обостряться мочекаменная болезнь, а из-за активного потоотделения осложняются кожные заболевания. Также прогрессирует варикозное расширение вен.