Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области сердечно-сосудистой хирургии в России увеличились практически в два раза.

Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Комментируя эту информацию, врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что ключевым фактором позитивной динамики стало активное развитие и внедрение в практику малоинвазивных операций.

Специалист пояснил, что хирурги все чаще отказываются от традиционных травматичных доступов, выполняя манипуляции через небольшие проколы, кровеносные сосуды или естественные отверстия организма.

При серьезных классических вмешательствах врачам порой приходится использовать реберные расширители или распиливать грудину, что серьезно удлиняет период восстановления. Сегодня же, благодаря передовым технологиям, медики способны восстанавливать кровоток и устранять патологии сердечных клапанов через артерии. В качестве примера эффективного малотравматичного подхода эксперт привел метод коррекции сердечного ритма с помощью введения специального электрода через пищевод пациента.

Напомним, ранесс счетная палата РФ подвела итоги реализации проекта по медицинской реабилитации. Несмотря на рост оснащенности и объемов помощи на 20%, остаются проблемы с кадрами и неиспользуемым оборудованием. В 13 регионах простаивает 349 единиц техники на сумму свыше 209 млн рублей.