Запущено производство отечественного препарата от рассеянного склероза

В Москве запущено производство первых оригинальных российских препаратов, разработанных для борьбы с рассеянным склерозом.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, в столице сегодня ведут деятельность более ста производителей лекарственных средств, которые обеспечивают выпуск медикаментов для лечения социально значимых заболеваний, включая онкологию, кардиологию, расстройства нервной системы, а также вакцины и антибиотики.

Ключевой площадкой для создания передовых фармацевтических разработок стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Профильное ведомство приурочило данную информацию ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом, который отмечается 30 мая.

Выпуском инновационного лекарства, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, занимается биотехнологическая компания «Биокад» на своем высокотехнологичном производственном комплексе. Предприятие осуществляет полный цикл создания медикамента внутри страны и активно взаимодействует со столичным правительством в рамках долгосрочного контракта с гарантированным сбытом, заключенного еще в 2017 году.