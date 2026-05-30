В РФ официально появится должность нутрициолога

Минздрав России утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, следует из соответствующего приказа ведомства.

Перечень медицинских специальностей обновится с 1 сентября 2026 года.

Документ вводит свыше 10 новых должностей в здравоохранении.

В их числе - нутрициолог, медицинский психолог, нейропсихолог, врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач - медицинский микробиолог, медицинский логопед, специалист по эргореабилитации и другие.

В то же время ряд специальностей исключается, это, например, врач - городской (районный) педиатр, врач - офтальмолог-протезист, лабораторный миколог, диабетолог, сексолог. Всего из номенклатуры убрали свыше 15 должностей.

Ранее сообщалось, что функции этих узких специалистов отдадут другим медикам. Однако специалисты, которые уже были приняты на такие должности, продолжат свою работу до окончания действия своего трудового договора.