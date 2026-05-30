Онколог рассказал, как спастись от рака желудка

Рак желудка опасен тем, что долгое время может протекать без явных симптомов.

© Unsplash

«А чем раньше обнаружить опухоль, тем выше шансы на успешное лечение», – заявил в интервью NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов.

Врач, в частности, отметил, что первые признаки болезни часто принимают за проявления гастрита или обычную усталость.

«К ним, например, относятся снижение аппетита, чувство тяжести после еды, тошнота, быстрая утомляемость, потеря веса без видимых причин и анемия», – подчеркнул специалист.

На более поздних стадиях могут появиться боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или чёрный стул.

Среди основных факторов риска врач назвал хронический гастрит (особенно вызванный инфекцией Helicobacter pylori), язвенную болезнь, наследственная предрасположенность, а также курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание.

Снизить вероятность развития болезни, добавил Бамматов, поможет коррекция образа жизни. Так, по его словам, важно ограничить потребление соли (не более 5 г в сутки), красного мяса и колбас, а также отказаться от копчёностей, жареного и маринованного.

При этом в рацион стоит добавить больше овощей, фруктов и продуктов с клетчаткой, а готовить предпочтительно путём варки, тушения или запекания. Кроме того, чрезвычайно полезны регулярные физические нагрузки (не менее 30 минут в день) и поддержание нормальной массы тела.

Бамматов напомнил и о важности профилактических осмотров, а также гастроскопии по рекомендации врача – особенно для людей из группы риска.

«Помните, что без лечения опухоль может дать метастазы – сначала в лимфатические узлы, затем в отдалённые органы: печень, лёгкие, кости. Они усложняют лечение и снижают прогноз выживаемости», – резюмировал онколог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Бамматов раскрыл первые скрытые симптомы рака желудка.