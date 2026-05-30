Врачи спасли женщину и ее ребенка на втором триместре беременности

В Саратовскую городскую больницу скорой помощи была доставлена жительница Москвы в крайне тяжелом состоянии. Женщина испытывала сильные боли в животе, страдала от рвоты и общей слабости. Она находилась на 27-28 неделе беременности (конец второго триместра), и ее состояние представляло угрозу для жизни плода. О спасении ребёнка и его мамы рассказал телеканал «Саратов 24».

После тщательного обследования и консилиума врачей было принято решение о срочном оперативном вмешательстве, включая кесарево сечение. Ситуация была крайне серьезной: из-за панкреонекроза нагноившаяся киста головки поджелудочной железы прорвалась в брюшную полость, что привело к сепсису и гнойному перитониту. Пациентка находилась в состоянии инфекционно-токсического шока.

«Состояние женщины осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией средней тяжести, вызвавшей дыхательную недостаточность, а также вторичным сахарным диабетом, который развился на фоне панкреонекроза. Спасать нужно было не только женщину, но и ее ребенка», — отметил заместитель главного врача по хирургии Петр Гнилосыр.

Операцию успешно провели ведущие специалисты больницы.

В результате кесарева сечения родился мальчик с весом 970 граммов и ростом 38 сантиметров. Новорожденного немедленно перевезли в Областную детскую больницу, где его состояние оценивается как удовлетворительное, и он быстро набирает вес. Мама также начала поправляться.

