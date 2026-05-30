Впервые человеку одновременно пересадили печень и обе почки свиньи

В Китае провели уникальную хирургическую операцию: впервые в истории медицины одному пациенту пересадили сразу три органа от генетически модифицированной свиньи — обе почки и печень целиком. Результаты этого масштабного эксперимента, доказавшего принципиальную возможность мультиорганной ксенотрансплантации, опубликованы в престижном научном журнале Med, сообщает служба новостей Nature.

Уникальный прецедент

Эксперимент провели специалисты Второй больницы Медицинского университета Гуанси в Наньнине под руководством профессора Сюйюна Суня. Реципиентом стал 53-летний мужчина с мертвым после внутричерепного кровоизлияния мозгом и тяжелой хронической болезнью почек.

С согласия семьи функции его тела искусственно поддерживались почти пять суток для оценки работы трансплантатов. Собственная печень мужчины была здоровой, поэтому ее изъяли и успешно пересадили другому живому человеку, нуждавшемуся в помощи.

Большинство проводимых сегодня операций по ксенотрансплантации (пересадке органов от животных человеку) включают только один орган — сердце, почку или легкое. Ранее ученым удавалось пересадить человеку лишь фрагменты свиной печени. Одновременная трансплантация почек и целой печени от животного — это уникальный прецедент.

Генетический щит и признаки отторжения

В качестве донора выступило животное, прошедшее через шесть генетических правок. Ученые удалили три свиных гена, вызывающих стремительное отторжение тканей иммунной системой человека, и внедрили три человеческих гена для снижения риска тромбообразования.

Уже через 19 часов после завершения операции свиная печень начала секретировать желчь и нормально функционировать. Почки животного также показали высокую эффективность работы: уровень креатинина и мочевины в крови пациента, критически повышенный из-за его собственной болезни, полностью нормализовался.

Однако спустя 36 часов врачи зафиксировали первые признаки иммунного отторжения. Иммунная система человека распознала чужеродные ткани, и свиные клетки в пересаженных органах начали постепенно замещаться человеческими. В печени появились микроскопические зоны некроза и мелкие тромбы. Также ученые обнаружили резкий рост провоспалительных иммунных клеток S100A12+. Исследователи полагают, что в будущем именно эти клетки должны стать мишенью для новых таргетных препаратов, подавляющих иммунный ответ.

Перспективы метода

Профессор Сунь подчеркнул, что перед переходом к клиническим испытаниям на живых людях его команда проведет серию аналогичных процедур на телах со смертью мозга, а также на живых обезьянах. Кроме того, необходимо полностью исключить риски заражения людей скрытыми свиными вирусами и бактериями.

По мнению экспертов, в будущем подобные мультиорганные ксенотрансплантации смогут спасать жизни пациентам с острой печеночной недостаточностью, которая часто приводит к сопутствующему отказу почек.