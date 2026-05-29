Российские препараты для коррекции избыточного веса отправят в Беларусь

Современные отечественные препараты для лечения избыточного веса и ожирения будут поставляться в Республику Беларусь. Компания "Промомед" получила регистрационные удостоверения на два наименования лекарственных средств с действующим веществом семаглутид. В ближайшее время они станут доступны белорусским пациентам.

Как известно, проблема избыточного веса и ожирения остро стоит во всем мире. По данным ВОЗ, более 2,5 млрд взрослого населения Земли имеют избыточный вес, а число людей, страдающих ожирением, приближается к миллиарду. По оценкам Всемирного атласа ожирения, в 2025 году около 58 процентов взрослого населения Республики Беларусь имели индекс массы тела, превышающий норму.

Разработанный российскими фармпроизводителями инъекционный препарат для лечения ожирения выпускается в двух форматах — в виде предзаполненной шприц-ручки и в одноразовом автоинжекторе. Использование автоинжектора снижает вероятность ошибки в дозировке, упрощает применение, а отсутствие консервантов в составе может повысить безопасность лечения.

Действующее вещество, используемое в данном случае, — аналог человеческого гормона ГПП-1, который вырабатывается организмом во время еды и отвечает за правильный обмен углеводов, а также участвует в регуляции аппетита. Он способен усиливать чувство сытости, благодаря чему человек дольше не испытывает голод, что может привести к сокращению количества потребляемых калорий.

«Компания производит препараты по полному циклу. Это помогло расширить доступ к современной терапии для белорусских врачей и пациентов, изменить парадигму лечения ожирения в республике. Для профессионального сообщества препараты могут стать эффективным инструментом как в борьбе с лишними килограммами, так и в снижении риска инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности и, как показали материалы недавнего конгресса ASCO, некоторых онкологических заболеваний», — рассказал генеральный директор компании Александр Ефремов.

Препараты на основе семаглутида — первые и единственные на данный момент лекарственные средства для лечения ожирения, имеющие официально зарегистрированные показания для снижения риска больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (БНССС). С учетом высокой связи метаболических нарушений и сердечно-сосудистых рисков, а также влияния проблемы лишнего веса на продолжительность жизни, доступность такой терапии может иметь важное значение для улучшения качества и продления жизни пациентов.