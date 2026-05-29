Каким смертельным заболеванием можно заболеть из-за пассивного курения

У членов семьи курильщиков повышается риск развития одного смертельного заболевания, заявила пульмонолог Лара Браво. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Браво, у людей, которые регулярно подвергаются пассивному курению, на 20-25 процентов повышается риск развития рака легких. Более того, у них увеличивается вероятность возникновения ишемической болезни сердца и инсульта, подчеркнула доктор.

Другими последствиями пассивного курения она назвала астму, хроническую обструктивную болезнь легких и респираторные инфекции. Причем наиболее разрушительно табачный дым действует на детей, поскольку их иммунная система и легкие еще не сформировались.

«Научные данные показывают, что пассивное курение увеличивает риск пневмонии, ушных инфекций, приступов астмы и синдрома внезапной детской смерти у детей», — добавила Браво.

