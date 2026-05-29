В Саратовской области снизилась смертность от болезней системы кровообращения

В Саратовской области за три года смертность от болезней системы кровообращения снизилась более чем на 11 процентов. По данным медиков, это позволило сохранить уже больше двух тысяч жизней.

Как отметили в областном министерстве здравоохранения, в регионе повысилась доступность медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца. Во многом это произошло благодаря укреплению материально-технической базы больниц.

В регионе работает сейчас семь региональных сосудистых центров: в Саратове, Энгельсе, Балакове. На создание последнего из них в Балашовской районной больнице в этом году было выделено из областного бюджета 81,5 млн рублей.

Кроме того, впервые территория всей области "закрыта" высокотехнологичными рентгеновскими аппаратами - ангиографами, которые играют важную роль при оказании экстренной помощи. Еще в 2022 году такой аппарат в области был всего один, в настоящее время в регионе их уже девять. С помощью ангиографов саратовские врачи провели уже более 70 тысяч оперативных вмешательств.

По словам медиков, грамотно организованная доставка пациентов в больницы позволяет оказывать медицинскую помощь им быстрее - в течение "золотого часа". Оперативное лечение уменьшает объем поражения сердечной мышцы - миокарда и ускоряет излечение больных.

Врачи, используя высокотехнологичные медицинские комплексы, чаще выявляют опасные патологии. На основе полученных данных медики более точно могут поставить диагноз, спланировать и провести лечение. Все больше применяется малотравматичное хирургическое вмешательство.

"Новое оборудование позволит увеличить количество рентгенэндоваскулярных вмешательств, повысить качество оказываемой плановой и экстренной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма сердца и другими болезнями сердечно-сосудистой системы, а также проводить диагностические процедуры", - отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.

При этом сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из основных причин смертности жителей.

"Поэтому очевидно, что укрепление и модернизацию кардиологической службы необходимо продолжать", - считает губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона в ближайшее время будет определено дополнительное оборудование, которое необходимо приобрести для больниц и сосудистых центров. Кроме того, предполагается принять меры по повышению уровня оказания такой медицинской помощи в Ершовской районной больнице, которая обслуживает пациентов из отдаленных районов на левом берегу Волги.